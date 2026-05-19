Ecuador destina 2.000 militares para reforzar operaciones en la provincia más violenta

Se trata de "una nueva estructura militar que permanecerá operando de manera permanente en la provincia para recuperar el territorio y enfrentar a las mafias", señaló el Ministerio de Defensa en un comunicado.

Guayas, cuya capital es Guayaquil, la ciudad más poblada del país, concentra 1.223 asesinatos de los 2.778 homicidios que se han registrado en Ecuador entre enero y abril de este año, lo que la convierte en la provincia más violenta.

Según Defensa, la creación de esta Fuerza de Tarea en Guayas "marca un cambio estratégico en la lucha contra el crimen organizado en la provincia", ya que los 2.000 efectivos del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea concentrarán sus capacidades bajo un mando conjunto para "ejecutar operaciones más rápidas, coordinadas y sostenidas para golpear a las estructuras criminales" que operan en esta zona.

El Gobierno aseguró que este modelo operacional "ya ha demostrado resultados positivos" en otras zonas del país, como en Esmeraldas, provincia fronteriza con Colombia, donde, de acuerdo a Defensa, se debilitaron a "estructuras vinculadas al narcotráfico y al terrorismo".

El ministerio señaló que la Fuerza de Tarea ya realizó sus primeras operaciones en diversos sectores de Guayaquil, lo que permitió la detención de presuntos integrantes y cabecillas de grupos armados y el decomiso de armas, municiones y droga.

Ecuador se encuentra desde 2024 bajo un estado de "conflicto armado interno", declarado por el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, con el objetivo de intensificar la lucha contra los grupos criminales, que fueron denominados como "terroristas".

Las autoridades atribuyen a estos grupos la escalada de violencia criminal que vive en los últimos años el país andino, que en 2025 registró una tasa de más de 50 homicidios por más de 100.000 habitantes, un récord en su historia.