Mercado Libre en la liga de los gigantes. Google destrona a Apple, Zara a Nike y Claude entra al juego

En un tablero global dominado por gigantes tecnológicos de Silicon Valley y conglomerados asiáticos, una bandera solitaria se mantiene en pie por América Latina.

Mercado Libre se coló este año entre las cien marcas más valiosas del mundo según el ranking Kantar BrandZ 2026, y lo hizo subiendo escalones: ocupa el puesto 49 con un valor de marca de US$54.900 millones, un 10% más que el año anterior.

El umbral de entrada al Top 100 trepó a su nivel más alto de la historia, empujado por la irrupción acelerada de la inteligencia artificial. La suma del valor de las 100 marcas más valiosas alcanzó los US$13,1 billones, un 22% por encima de 2025.

Una sola bandera latina

Mercado Libre, la única empresa latinoamericana en el listado global. Ninguna marca brasileña, mexicana, colombiana o chilena logró entrar al pelotón mayor.

La hegemonía sigue siendo norteamericana, europea y, cada vez con más fuerza, asiática: 23 marcas del Top 100 son originarias de Asia.

El crecimiento de la compañía argentina se apoya en una arquitectura de tres pisos: comercio electrónico, retail media y servicios financieros que opera de manera integrada en 18 países.

Top 10 mundial en retail

En el ranking global de retail, Mercado Libre escaló al puesto 8 con un valor de US$27.200 millones de dólares y un crecimiento interanual del 11%. Compite con Amazon, Walmart, Costco y Alibaba.

En servicios financieros, Mercado Pago se ubicó en el puesto 19 del Top 20 mundial con US$27.700 millones de valor de marca, un 10% más que en 2025. La fintech ya batalla con Visa, Mastercard y los grandes bancos asiáticos.

Google destrona a Apple, Zara a Nike y Claude entra al juego

El podio global cambió de manos. Google regresó al número uno por primera vez desde 2018, con un crecimiento del 57% y un valor de marca de US$1.484.895 millones. La integración de Gemini en todos sus productos, las funciones de agente en el buscador y la inversión sostenida en centros de datos explican el salto.

Apple quedó segunda, seguida por Microsoft y Amazon. Por primera vez en la historia del ranking, cuatro marcas superan el billón de dólares.

La irrupción más resonante fue la de ChatGPT, que registró un incremento del 285% en su valor de marca, el segundo mayor salto anual desde que existe el informe. Claude, otra protagonista del boom de IA generativa, debutó directamente en el puesto 27 con un valor de US$96.577 millones.

Otros movimientos relevantes son: Zara superó a Nike y se convirtió en la marca de moda más valiosa del mundo con un crecimiento del 18% y un valor superior a los US$44.000 millones.

Las marcas chinas siguen presionando: Alibaba creció 51%, Xiaomi 48%, Tencent 45% y este último regresó al Top 10 con US$251.551 millones.

Para Mercado Libre, mantenerse como única representante de la región es una victoria que también expone una debilidad estructural: América Latina sigue produciendo una sola marca global. La cuenta pendiente es de toda la región.