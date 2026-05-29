Detenido por espionaje un empleado del consorcio estatal de defensa polaco PGZ

"El 27 de mayo, como resultado de la decisión del fiscal de distrito en Poznań, el departamento de asuntos militares detuvo a un ciudadano polaco, empleado de una de las plantas del Grupo PGZ, bajo la acusación de espionaje en favor de un estado extranjero", informó a través de su cuenta en la red social X.

Además de añadir que la evidencia fue recopilada por la SKW (Servicio de Contrainteligencia Militar) con el apoyo de la ABW (Agencia de Seguridad Interior), Kosiniak-Kamysz informó de que el tribunal de distrito en Poznań (centro) ordenó la aplicación de medidas preventivas en forma de detención provisional por un período de tres meses prorrogables.

El Tribunal de Poznán confirmó en un comunicado que la medida se adoptó "como medida cautelar para salvaguardar el secreto de la investigación judicial y proteger la seguridad de la industria de defensa".

En otro mensaje difundido en la misma plataforma, el ministro coordinador de servicios especiales, Tomasz Siemoniak, felicitó a los cuerpos de seguridad por haber logrado que "otro sospechoso de espionaje sea puesto en prisión".

PGZ es uno de los mayores conglomerados de Europa, con más de 50 empresas subsidiarias, y, además de agrupar a las empresas que gestionan y fabrican los principales programas de armamento polaco, mantiene alianzas internacionales como la española Navantia, la alemana Rheinmetall y la sueca Saab.

En el área de Poznán, donde trabajaba el detenido, PGZ mantiene algunas de sus principales fábricas de vehículos de combate pesados y de drones terrestres blindados, en lo que se denomina el "centro Pánzer".

El suceso de esta semana se suma a la detención, en febrero de 2026, de un alto funcionario del Ministerio de Defensa polaco por cargos similares.