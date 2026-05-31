WhatsApp prueba los mensajes temporales

Mediante una fase de pruebas de una nueva herramienta de privacidad, se permitirá a los usuarios de WhatsApp enviar mensajes configurados para eliminarse automáticamente recién cuando el destinatario los haya leído. Esto se diferencia de la configuración actual, en la que si uno tiene activada la función de “mensajes temporales”, la cuenta regresiva se inicia desde el momento del envío, sin importar si el texto fue leído o no.

La actualización, que actualmente está disponible para un grupo limitado de probadores “beta” en sistemas operativos iOS y Android, busca ofrecer a los usuarios un control más preciso sobre el rastro de sus comunicaciones digitales.

Según los reportes publicados por el portal especializado WABetaInfo, WhatsApp va a incorporar una nueva configuración de temporalidad denominada “Después de leer”. Hasta el momento, el servicio ofrecía la opción de mensajes temporales basados en plazos fijos contados desde el momento del envío (24 horas, 7 días o 90 días), pero la nueva modalidad modificará esta dinámica.

Lo nuevo es que el temporizador recién iniciará su marcha exclusivamente cuando el receptor abra el mensaje, mientras que el usuario remitente podrá determinar si el contenido se elimina en 5 minutos, 1 hora o 12 horas tras su lectura. Además, el sistema prevé que aquellos textos enviados bajo este formato que nunca lleguen a ser abiertos, se eliminen por defecto a las 24 horas.

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Conversaciones privadas en Meta

Si bien no hay punto de comparación entre el uso de WhatsApp e Instagram (ambas de Meta) en lo que refiere a la mensajería instantánea, esta función hacia una mayor privacidad no es inédita dentro del ecosistema ofrecido por Mark Zuckerberg.

Por ejemplo, Instagram tiene hace tiempo una función conocida como “Modo efímero” (vanish mode), que también funciona de la misma manera en el Messenger de Facebook.

“A veces, un mensaje simplemente es espontáneo, algo que quieres decir en el momento sin preocuparte por su permanencia. El Modo Efímero en Messenger e Instagram permite enviar mensajes que desaparecen automáticamente. El funcionamiento es sencillo: los mensajes desaparecen después de que se ven y abandonás el chat”, explica oficialmente Meta sobre esta función.

Por otra parte, la dinámica de los mensajes que desaparecerán en WhatsApp no será igual a lo que se encuentra disponible en Instagram. En esa red social, la herramienta crea un “entorno temporal” donde los mensajes, fotografías y reacciones se borran de manera automática e inmediata cuando el usuario cierra la ventana de la conversación tras una lectura.

La nueva propuesta de WhatsApp, en cambio, no requiere abrir una “sesión paralela” o alternativa, sino que se integrará de manera opcional como algo regular en los chats, y nuevamente, con la posibilidad de establecer un margen de tiempo programable.

Por el momento, la característica se mantiene en etapa de desarrollo, ya que Meta todavía no emitió un comunicado oficial con la fecha de lanzamiento. De igual manera se espera que, como con otras funciones nuevas, se dé un despliegue gradual de esta herramienta para los usuarios durante las próximas semanas o meses.

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