Gobierno anuncia "gran despliegue" por el 250 aniversario de la independencia de EE.UU.

"Verán un gran despliegue de seguridad. Estaremos seguros. Vamos a celebrar, a disfrutar y a preparar a Estados Unidos para los próximos 250 años", aseguró Mullin en una entrevista concedida en la cadena estadounidense Fox.

El responsable del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) explicó que están colaborando con otros cuerpos de seguridad como "las policías locales y estatales" del país.

"Aunque tenemos mucho trabajo por delante en el Departamento, contamos con los mejores hombres y mujeres; nos levantamos cada día pensando en cómo mejorar la protección de nuestra nación", aseguró.

Mullin también tuvo palabras para el presidente Donald Trump, de quien dijo que, "nadie organiza una fiesta como el presidente", y habló sobre algunos detalles de los festejos previstos para el 4 de julio.

"Veremos el lanzamiento de fuegos artificiales que batirán el récord mundial. Veremos a cada estado representado en el National Mall, destacando lo que cada uno aporta y la grandeza que los últimos 250 años han traído a Estados Unidos".

Aunque el 4 de julio siempre es una festividad especial en Estados Unidos, este año se conmemoran los 250 años de la firma de la Declaración de Independencia, en 1776.

Además, el 4 de julio de este año coincide con un sábado, por lo que se prevé mucha movilidad y participación de ciudadanos.