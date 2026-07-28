Nuevas normas de la UE: etiquetas en contenidos de IA desde domingo

Los “deepfakes” y otros contenidos generados por la inteligencia artificial deberán estar etiquetados como tal a partir del domingo en la Unión Europea, cuando entren en vigor sus normas de transparencia sobre esta tecnología de vanguardia.

¿El objetivo? Asegurarse de que los europeos sepan de inmediato si el contenido en línea que ven es real o falso.

Cómo y desde cuándo entrará en vigencia

La ley integral de la UE sobre inteligencia artificial se aplicará por etapas. A partir del 2 de agosto, las empresas deben asegurarse de que sus chatbots y otros modelos dejen claro a los usuarios que son herramientas de IA, o bien de que las imágenes o los textos creados con ella lleven una etiqueta que lo indique.

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Esto se puede lograr mediante la integración de marcas de agua y otros indicadores que permitan detectar fácilmente el contenido generado por IA. Las empresas se enfrentan a multas elevadas si no cumplen con estas disposiciones.

“La IA generativa permite crear desinformación a una escala sin precedentes, adaptada a audiencias específicas y difundida con una velocidad notable”, señaló un funcionario de la UE.

Dado que la IA “nos está haciendo a todos cada vez más difícil distinguir lo que es real de lo que es sintético”, las normas de la UE buscan “preservar la capacidad de los ciudadanos para confiar en lo que ven, escuchan y leen”, añadió.

Un motivo de especial preocupación para la UE son los “deepfakes” o contenidos conocidos como ultrafalsos: textos, imágenes, videos y sonidos que parecen reales, pero que son generados o manipulados por la IA.

Estas nuevas normas europeas afectarán al contenido creado con fines profesionales, y la UE insiste en que las personas que utilicen la IA a título puramente personal no se verán afectadas.

Los textos destinados a informar al público sobre temas de interés general también deberán ser etiquetados si se crean mediante IA sin supervisión editorial humana.

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Los sistemas de inteligencia artificial existentes tienen hasta el 2 de diciembre para adaptarse a las nuevas normas, y existen exenciones para obras “artísticas, creativas, satíricas y de ficción”.

Los gigantes tecnológicos

La UE ha sido objeto de críticas por imponer más exigencias a las empresas y por establecer normas que, en última instancia, obligarán a etiquetar todo el contenido, dado el uso generalizado y en rápido crecimiento de la IA en toda Europa.

“Hemos escuchado que va a ser muy, muy difícil de implementar. Pero creo que a menudo escuchamos esto con respecto a los requisitos de cumplimiento. Y, sin embargo, el mundo sigue girando y encontramos la manera de resolver estas cosas”, dijo Ashley Casovan, de la Asociación Internacional de Profesionales de la Privacidad, a la AFP.

Gigantes tecnológicos a la vanguardia

Gigantes tecnológicos de todo el mundo ya han comenzado a aplicar sus propias etiquetas en anticipación a las normas.

Por ejemplo, TikTok ha exigido a los creadores de contenido que etiqueten las imágenes, el audio y los videos generados por IA desde hace varios años, y afirma que más de 3.000 millones de elementos de contenido ya cuentan con marcas gracias a herramientas y tecnología de detección.

Del mismo modo, Meta ha implementado una marquilla de “Información de IA” en Instagram y Facebook para las publicaciones que utilizan esta tecnología.

Google, por su parte, firmó el código de conducta de la UE sobre transparencia en inteligencia artificial y afirma que está trabajando con otras empresas como Nvidia, OpenAI y Apple en herramientas de etiquetado digital.

Sin embargo, Karen Massin, de Google, advirtió sobre la “complejidad regulatoria” que podría resultar contraproducente y “corre el riesgo de confundir a las personas a quienes estas normas pretenden ayudar”.

“Si el contenido en línea se ve inundado de etiquetas de IA y avisos legales que se superponen, a las personas les resultará más difícil obtener el contexto claro que necesitan”, aseguró.