Fujimori pide "paciencia" para ver los resultados de lucha contra la criminalidad en Perú

"No podemos dar resultados en 15 días, por favor. Les pido paciencia, pero sobre todo les pido que confíen en este gobierno, porque este gobierno les va a devolver el orden y la tranquilidad", sostuvo la mandataria durante una ceremonia por el Día del Bodeguero (dueño de pequeña tienda de alimentos), uno de los sectores más afectados por el incremento de las extorsiones de bandas delictivas en el país.

Fujimori remarcó que lo que se tiene que "recuperar es el orden y volver a vivir en paz y sin miedo" en Perú.

"Algunos críticos dicen: 'es parte de la misma estrategia', y yo les digo: 'no'. Hoy lo que ustedes van a ver es un Gobierno absolutamente firme, que lo primero que está haciendo es motivando y levantándole la moral a las instituciones que están en primera fila, a nuestra Policía Nacional y a nuestras Fuerzas Armadas", enfatizó.

Agregó que también se está realizando "un trabajo de coordinación, porque las instituciones no se hablaban, había un diálogo de sordos, y lo único que había era críticas públicas entre ellas".

"Y lo tercero que hay es una estrategia donde se utiliza la inteligencia", sostuvo.

Fujimori presidió el lunes la primera reunión del Consejo de Inteligencia Nacional de su gestión, que comenzó el pasado 28 de julio, y que reunió a las autoridades del Ejecutivo, las Fuerzas Armadas y los organismos de inteligencia nacional.

En la reunión se abordaron las estrategias para mejorar la capacidad de anticipación y respuesta del Estado frente al accionar delictivo y se presentó un diagnóstico sobre las "diez amenazas identificadas", entre ellas el crimen organizado, la delincuencia común, la corrupción, la minería ilegal y el tráfico ilícito de drogas.

También se evaluó el incremento de la violencia vinculada con las extorsiones, así como la presencia de organizaciones criminales transnacionales en zonas de frontera, unos fenómenos que, según se remarcó, requieren una respuesta articulada y sostenida de las instituciones del Estado.

En ese sentido, el Consejo estableció que su objetivo principal será "fortalecer el trabajo de inteligencia para enfrentar a la criminalidad, anticipar sus acciones y contribuir a recuperar el orden, la paz y la tranquilidad de la ciudadanía".

Durante la actividad por el Día del Bodeguero también participaron los ministros de Producción, Juan Carlos Requejo, y del Interior, César Astudillo; el presidente del Senado, Miguel Torres; el jefe de la Policía Nacional, Oscar Arriola; y el representante de la Asociación de Bodegueros del Perú (ABP), Andrés Choy; entre otras autoridades y representantes.