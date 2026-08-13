Tecnología
13 de agosto de 2026 a la - 15:18

Estos son los errores que más dañan la batería del celular

Smartphone.
Smartphone.Lari Bat

Tu celular dura cada vez menos no solo por “la edad”: ciertos errores comunes aceleran el desgaste. ¿Qué prácticas dañan más la batería y qué ajustes simples ayudan a recuperar autonomía y alargar su vida útil?

Por ABC Color

El calor: el enemigo silencioso

Más que el porcentaje, lo que más castiga la salud de la batería del celular es la temperatura. Usar el teléfono al sol, dejarlo en el auto o cargarlo sobre superficies que retienen calor (almohadas, sillones) acelera la degradación.

Si además se juega o se graba video mientras carga, el dispositivo suma calor “doble”: por uso y por carga.

En la práctica: una batería que se calienta seguido pierde capacidad más rápido, como si “envejeciera” varios meses en menos tiempo.

Cargar al 100% y mantenerlo enchufado por horas

La carga completa no es “mala” por sí misma, pero sostener el 100% durante largos períodos estresa la batería. Por eso, cargar toda la noche sin optimización puede aumentar el tiempo que el teléfono pasa “arriba del todo”.

Smartphone.
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Qué cambia para el usuario: con el tiempo, el 100% dura menos horas reales. Muchos equipos ya ofrecen “carga optimizada” (aprende tu rutina y termina de cargar cerca de la hora en que te levantás).

Lea más: ¿Qué pasa si cargás el celular toda la noche todos los días?

Dejar que se agote a 0% con frecuencia

Otro error habitual es apurar el teléfono hasta apagarse. Los extremos (0% y 100% sostenidos) son más exigentes que moverse en rangos medios. Como regla práctica, es más amable para la batería recargar antes de bajar demasiado.

Comparación útil: es parecido a manejar siempre con el tanque en reserva; funciona, pero castiga el sistema.

Cargadores y cables de mala calidad

No se trata solo de “original vs. genérico”, sino de calidad y certificación. Accesorios deficientes pueden generar cargas inestables y más calor.

Si la carga rápida calienta de más con cierto cargador, ese combo probablemente no sea el ideal para uso diario.

Lea más: Qué pasa si usás el modo ahorro de batería constantemente en tu smartphone

Preguntas frecuentes

¿Conviene cargar hasta 80%? Para alargar vida útil, suele ayudar evitar extremos cuando se puede.

¿La carga rápida arruina la batería? No necesariamente: el problema aparece cuando eleva mucho la temperatura de manera repetida.

¿Qué es lo más importante? Mantener el teléfono fresco y evitar horas al 100% y apagones a 0% frecuentes.