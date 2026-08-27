Fuerza armada de mujeres kurdas aborda su integración en el aparato de seguridad de Siria

Las YPJ dijeron en un comunicado publicado este jueves que su mando general celebró ayer una reunión en Damasco con una delegación del Ministerio del Interior sirio, dos días después del anuncio de la disolución de la alianza armada liderada por kurdos Fuerzas de Siria Democrática (FSD), en la que se integraba esta unidad.

"El futuro de las Unidades de Protección de la Mujer fue el tema central de la reunión. Se destacó la posibilidad de que las YPJ se integren, como una fuerza diferenciada y organizada, en la estructura del Ministerio del Interior", indicó la organización en la nota.

Asimismo, añadió que durante el encuentro se abordaron en profundidad "cuestiones de seguridad y estabilidad en Siria", así como "el futuro de la cooperación y la coordinación entre ambas partes", en referencia a las fuerzas kurdosirias y a las nuevas autoridades de Damasco que derrocaron al régimen del expresidente Bachar al Asad.

Las YPJ celebraron que esta primera toma de contacto con Interior fue "positiva y constructiva", mientras que afirmaron que las reuniones "continuarán".

La noche del martes, el comandante de las FSD, Mazlum Abdi, anunció desde Damasco la disolución de su formación y su integración en las instituciones del Estado sirio, en cumplimiento de un acuerdo alcanzado en enero con el presidente sirio, Ahmed al Sharaa.

Abdi también anunció la disolución de la administración autónoma civil liderada por kurdos que gobernaba en las regiones del norte y noreste de Siria, que también será integrada a partir de ahora en el nuevo Estado sirio.

Las FDS se formaron en 2015 y se convirtieron en la principal fuerza respaldada por Estados Unidos que combatió durante años al grupo yihadista Estado Islámico (EI) en Siria.

Tras la caída de Al Asad en diciembre de 2024, Damasco y la administración kurda iniciaron negociaciones sobre el futuro del noreste de Siria con el fin de unificar el territorio del país, tras meses de enfrentamientos armados con las fuerzas de la nueva Siria.