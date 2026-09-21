Inteligencia artificial y delitos económicos: publican obra internacional con autoría paraguaya

Con el objetivo de analizar el impacto de las nuevas herramientas tecnológicas en la comisión y persecución de ilícitos financieros, se presentó la obra colectiva “La IA aplicada a los ilícitos económicos: Prevención e investigación criminal”, editada en Madrid. El material cuenta con la participación del abogado, docente e investigador paraguayo Manuel Guanes Nicoli entre sus coautores.

El libro, coordinado por Gustavo Darío Meirovich y Manuel Ruiz de Lara, reúne a jueces, fiscales y catedráticos de distintos países.

La publicación examina tanto el uso de algoritmos y herramientas automatizadas en maniobras de lavado de dinero, fraude informático y operaciones con criptoactivos, como su implementación en las investigaciones judiciales.

Ejes de la publicación

El contenido del texto se estructura en torno a tres temas principales:

* Técnicas de investigación y prevención: La aplicación de modelos de análisis de datos para identificar patrones atípicos y detectar maniobras financieras complejas.

* Admisibilidad de la prueba digital: Los requisitos formales y técnicos para asegurar la cadena de custodia y la validez probatoria de informes generados mediante sistemas tecnológicos.

* Debido proceso: El marco de garantías procesales y constitucionales frente al uso de herramientas digitales en los procesos penales.

La obra expone la necesidad de actualizar los criterios de litigación y el marco normativo ante el desarrollo de conductas delictivas de alcance transnacional vinculadas a la tecnología.