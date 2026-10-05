Policía surcoreana abre una investigación sobre serie de ciberataques a principales bancos

Seúl conformó un equipo de 28 miembros para investigar el caso, que afecta a Hana Bank, KB Kookmin y Shinhan, entre otros, mientras estudia si remitirlo a la agencia de investigación de delitos graves, según recoge la agencia de noticias surcoreana Yonhap.

En este contexto, la primera ministra, Han Seong-sook, pidió esta mañana una reforma integral del sistema de protección de la información del país, advirtiendo de que los recientes ciberataques contra instituciones financieras demuestran que las medidas de seguridad actuales ya no son efectivas.

"Esta es una situación grave porque se cree que este incidente se basó en la inteligencia artificial (IA), y si se utiliza en ataques de 'phising', podría causar daños secundarios", dijo en declaraciones durante una reunión ministerial sobre este tema.

Asimismo, Han advirtió de que métodos de piratería "similares podrían extenderse más allá del sector financiero a otras industrias, así como al Gobierno y al sector público", informó Yonhap.

Durante el fin de semana, la Comisión de Servicios Financieros (FSC, por sus siglas en inglés) convocó una reunión de emergencia con reguladores y ejecutivos de las instituciones afectadas, a las que ordenó que reforzaran los controles de acceso y compartieran información sobre amenazas para prevenir nuevos incidentes.

Shinhan, KB Kookmin y HAna Bank, que en sus informes destacaron que contaban con evaluaciones de primer nivel y certificaciones de seguridad, invirtieron en conjunto aproximadamente 124.000 millones de wones (15,9 millones euros) en protección de datos el año pasado, según el periódico surcoreano Chosun.