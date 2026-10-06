Policía surcoreana abre una investigación sobre serie de ciberataques a principales bancos

Seúl conformó un equipo de 28 miembros para investigar el caso, que afecta a Hana Bank, KB Kookmin y Shinhan, entre otros, mientras estudia si remitirlo a la agencia de investigación de delitos graves, según recoge la agencia de noticias surcoreana Yonhap.

En este contexto, la primera ministra, Han Seong-sook, pidió esta mañana una reforma integral del sistema de protección de la información del país, advirtiendo de que los recientes ciberataques contra instituciones financieras demuestran que las medidas de seguridad actuales ya no son efectivas.

"Esta es una situación grave porque se cree que este incidente se basó en la inteligencia artificial (IA), y si se utiliza en ataques de 'phising', podría causar daños secundarios", dijo en declaraciones durante una reunión ministerial sobre este tema.

Asimismo, Han advirtió de que métodos de piratería "similares podrían extenderse más allá del sector financiero a otras industrias, así como al Gobierno y al sector público", informó Yonhap.

Conforme a la investigación preliminar, en uno de los servidores vinculados al ataque se encontraron rastros asociados al agente de inteligencia artificial chino Artex AI, recoge el portal de noticias The Korea Times.

Las autoridades creen que los ciberdelincuentes actuaron desde el extranjero, sin concretar el país, y usaron este agente de inteligencia artificial para acceder a los datos de los bancos.

Se estima que los datos de más de 67.000 personas -tales como nombre, contacto, ingresos anuales y límite de crédito- se han podido filtrar, siendo la entidad Yegaram Saving Bank la más afectada, con alrededor de 44.000 clientes, según el medio.

Durante el fin de semana, la Comisión de Servicios Financieros (FSC, por sus siglas en inglés) convocó una reunión de emergencia con reguladores y ejecutivos de las instituciones afectadas, a las que ordenó que reforzaran los controles de acceso y compartieran información sobre amenazas para prevenir nuevos incidentes.

Shinhan, KB Kookmin y HAna Bank, que en sus informes destacaron que contaban con evaluaciones de primer nivel y certificaciones de seguridad, invirtieron en conjunto aproximadamente 124.000 millones de wones (15,9 millones euros) en protección de datos el año pasado, según el periódico surcoreano Chosun.

Esta investigación surge a la par de los ataques informáticos registrados en Japón, donde múltiples empresas y una universidad se han visto golpeadas en los últimos días por una serie de ciberataques, filtraciones y ataques de 'ransomware' que afectan potencialmente a millones de personas en el archipiélago, aunque de momento los incidentes en ambos países no se han relacionado.