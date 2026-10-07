Azerbaiyán niega vínculos con el exjefe de servicios secretos alemán acusado de espionaje

"La difusión de este tipo de materiales noticiosos sin citas a fuentes oficiales es inadmisible y es una manipulación de la información", declaró en un comunicado el Consejo de Medios de Prensa y Difusión azerbaiyano.

La entidad señaló que esta campaña de desinformación fue orquestada por las fuerzas "que buscan dañar las relaciones de Azerbaiyán y Alemania, que en los últimos tiempos se desarrollan intensamente".

El consejo expresó su "profunda preocupación" por las "declaraciones infundadas presentadas como hechos probados" por medios como el periódico alemán Der Spiegel y repetidas por agencias como Reuters, AFP, France 24, The Times y The Telegraph.

Bakú llamó a la prensa internacional a atenerse estrictamente a los principios del periodismo profesional, incluyendo la objetividad, la verificación de las informaciones y la cita de fuentes fidedignas, además de no manipular la opinión pública.

Hanning fue detenido este martes por la sospecha de que, cuando ya había dejado de ocupar el cargo, intentó cometer alta traición al actuar al servicio de una agencia de espionaje extranjera, según informó la Fiscalía General germana.

Según un comunicado, el exfuncionario alemán, que dejó de presidir el BND en 2005, es objeto de una investigación por presunto espionaje constitutivo de alta traición, obtención de secretos de Estado, tentativa de alta traición y actividades como agente de espionaje.

Fue detenido en el distrito de Steinfurt (oeste) por agentes de la Oficina de Investigaciones Criminales (LKA), que también registraron en Berlín inmuebles relacionados con el acusado.

Además, fue arrestado en el distrito de Bad Tölz-Wolfratshausen (sur) un presunto cómplice, identificado tan sólo como Manfred D., que fue jefe de gabinete de Hanning cuando este presidía el BND, entre 1998 y 2005, y más tarde su asistente cuando fue secretario de Estado en el Ministerio del Interior entre 2005 y 2009.

De acuerdo con una investigación de medios alemanes, entre ellos las cadenas públicas WDR y NDR, entre los servicios de inteligencia extranjeros con los que presuntamente cooperó Hanning no se encuentra el espionaje ruso.