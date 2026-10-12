Alemania: investigan a dos jóvenes por un presunto ataque sexual con un robot

La policía alemana investiga a un joven de 16 años y a otro de 19 por presuntamente utilizar un robot para agredir sexualmente a una adolescente y retransmitirlo en directo a través de las redes sociales, informaron las autoridades este lunes.

La víctima, de 16 años, se encontraba con dos amigas en la ciudad de Colonia (oeste) a última hora del sábado cuando un robot de 1,2 metros de alto se le acercó, informaron las fuerzas de seguridad.

Según la policía, el dispositivo, de color rojo y dorado, habría tocado a la joven en las nalgas y realizado movimientos de vaivén.

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El joven de 16 años, presuntamente propietario del robot, y el de 19 años “habrían grabado la presunta agresión, la habrían retransmitido en directo en las redes sociales y la habrían comentado”, según un comunicado de la policía de Colonia.

Encontraron el robot

En un vídeo que circula en la plataforma TikTok se ve un robot humanoide rojo y dorado, junto a dos hombres, que se restriega contra una adolescente, la cual grita y se aleja.

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La policía encontró el robot en el maletero de un coche, donde se sospecha que el propietario lo había escondido.

Las autoridades se incautaron del robot y de dos teléfonos móviles de los sospechosos, que están siendo investigados.