¿WhatsApp consume batería aunque no se use? Qué actividades siguen activas y cómo reducir el gasto

Por qué WhatsApp usa batería en segundo plano

Cerrar WhatsApp o dejar de usarlo no equivale a apagarlo por completo. La app mantiene una conexión mínima con internet para avisar cuando llega un mensaje, entra una llamada o se recibe una notificación. Sin esa actividad en segundo plano, los mensajes podrían aparecer recién al abrir la aplicación.

En condiciones normales, ese consumo debería ser moderado. Si WhatsApp figura entre las apps que más batería usan sin un uso intenso, puede haber otras tareas involucradas: la descarga automática de fotos y videos, el envío de archivos, las llamadas prolongadas o una copia de seguridad en curso.

Lea más: Tu celular se calienta sin usarlo: qué significa y cómo detectarlo a tiempo

Las copias en la nube suelen tener un impacto mayor, sobre todo si incluyen muchos videos. También puede aumentar el consumo cuando el teléfono tiene poca señal: el equipo debe esforzarse más para sostener la conexión móvil, y eso afecta a WhatsApp y a otras aplicaciones.

Cómo saber si el consumo es normal

En Android, la información está en Configuración > Batería > Uso de batería. En iPhone, se consulta en Configuración > Batería. Allí se puede ver cuánto consumió WhatsApp en las últimas 24 horas o en los últimos días y, en algunos modelos, cuánto corresponde a actividad en pantalla y en segundo plano.

Un porcentaje alto no siempre indica un problema. Si la persona pasó horas en videollamadas, envió muchos archivos o recibió contenido en grupos activos, es esperable que la app aparezca entre las de mayor consumo.

La señal de alerta es otra: un gasto elevado en segundo plano sin mensajes, llamadas ni copias de seguridad recientes. En esos casos, conviene revisar si hay una actualización pendiente de WhatsApp o del sistema operativo y reiniciar el teléfono.

Lea más: Cómo impedir que agreguen tu número a grupos de WhatsApp

Qué ajustes pueden reducir el gasto de batería

Una medida útil es limitar la descarga automática de archivos, especialmente con datos móviles. En WhatsApp, esa opción se encuentra en Configuración > Almacenamiento y datos. Evitar que se bajen automáticamente videos de todos los chats reduce tanto el uso de batería como el de datos y espacio.

También ayuda programar las copias de seguridad para momentos en que el teléfono esté conectado a Wi‑Fi y cargando. Si el respaldo incluye videos, desactivar esa opción puede disminuir de forma considerable el tiempo y la energía necesarios para completarlo.

En Android, es posible restringir la actividad en segundo plano, pero tiene una consecuencia: las notificaciones pueden demorarse. Es una alternativa para quien prioriza la autonomía, aunque no suele ser recomendable si WhatsApp es una herramienta de trabajo, estudio o contacto familiar.

Lea más: WhatsApp Web permitirá hacer llamadas y videollamadas desde el navegador

Desactivar por completo los datos en segundo plano o forzar el cierre de la app puede ahorrar algo de batería, pero impedirá recibir mensajes y llamadas hasta volver a abrirla.