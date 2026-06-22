¿Qué pasa si cerrás todas las apps en segundo plano en tu celular?

Cerrar todas las apps “para ahorrar batería” es un reflejo común, pero no siempre ayuda. En Android y iPhone, forzar el cierre puede incluso gastar más energía y empeorar la experiencia. Te contamos cuándo conviene hacerlo y cuándo no.

La escena es cotidiana: abrís el selector de apps y deslizás hacia arriba una tras otra, como si “limpiar” la pantalla limpiara también el teléfono. La intuición dice que menos apps abiertas equivale a más velocidad y más batería. En la práctica, los sistemas modernos —Android e iOS— funcionan de otra manera.

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Lo que realmente hace el sistema con las apps “en segundo plano”

En la mayoría de los casos, una app que ves en la vista de recientes no está “corriendo” activamente.

Puede estar congelada en memoria (RAM) para reabrirse rápido, sin consumir CPU de forma constante. Tanto iOS como Android priorizan qué procesos se mantienen y cuáles se cierran automáticamente cuando falta memoria o hay presión de recursos.

Por eso, tener apps en recientes no es sinónimo de gasto energético.

El consumo fuerte suele venir de otra parte: pantalla, señal móvil, GPS, streaming, sincronizaciones y procesos en primer plano.

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Por qué cerrar todo puede gastar más batería (y no menos)

Forzar el cierre rompe un principio básico de eficiencia: reabrir desde cero cuesta más.

Al cerrar una app manualmente, al volver a abrirla el teléfono debe cargarla completa, reconstruir estados y reactivar servicios permitidos. Ese “arranque en frío” puede implicar más CPU y más actividad de red que una reanudación desde memoria.

En iPhone, además, Apple limita de forma estricta lo que una app puede hacer en segundo plano.

En Android, el sistema también controla con agresividad el consumo, especialmente desde versiones recientes con restricciones a procesos y a la actividad en background.

¿Mejora el rendimiento si cierro todas las apps?

A veces, pero por razones específicas. Cerrar todo puede dar una sensación momentánea de “orden”, pero no necesariamente acelera el teléfono: si la RAM está disponible, el sistema la usa para mejorar la fluidez.

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Donde sí puede ayudar es cuando una app queda trabada, consume recursos de manera anómala o se comporta mal.

Cuándo sí conviene forzar el cierre

Tiene sentido hacerlo si una app:

se congeló o no responde;

drena batería de forma inusual;

quedó usando GPS, cámara o micrófono sin motivo;

presenta fallas persistentes tras reiniciarla.

Si tu preocupación es la privacidad, cerrar apps no reemplaza los controles correctos: revisá permisos, actividad de ubicación y el acceso en segundo plano en los ajustes del sistema.

La regla simple

Cerrar todas las apps en segundo plano no es una estrategia fiable para ahorrar batería.

En general, es mejor dejar que el sistema gestione la memoria y reservar el “cierre forzado” para casos puntuales: errores, consumo anormal o comportamiento sospechoso.