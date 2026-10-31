ABC
31 de octubre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Rural
ABC TV de 16:00:00 a 16:59:00
Ver ABC TV
MOTOR 360
ABC Cardinal AM de 16:00 a 16:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 12:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
ABC Rural
ABC TV de 16:00:00 a 16:59:00
Ver ABC TV
32º
Ahora
ver más
32º
Ahora
HOY
Min
18º
Máx
32º
undefined 2026-11-01
Min
19º
Máx
31º
undefined 2026-11-02
Min
20º
Máx
25º
undefined 2026-11-03
Min
19º
Máx
34º
undefined 2026-11-04
Min
24º
Máx
32º
undefined 2026-11-05
Min
21º
Máx
23º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.790
Venta
6.120
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Tecnología
31 de octubre de 2026 - 16:08

Cuándo conviene silenciar un chat de WhatsApp y cuándo archivarlo para ordenar tus conversaciones

WhatsApp mezcla en una misma bandeja mensajes de trabajo, familia, grupos escolares, promociones y conversaciones ocasionales. No todo requiere la misma atención, pero tampoco siempre conviene eliminar un chat o salir de un grupo.
WhatsApp mezcla en una misma bandeja mensajes de trabajo, familia, grupos escolares, promociones y conversaciones ocasionales. No todo requiere la misma atención, pero tampoco siempre conviene eliminar un chat o salir de un grupo.Shutterstock

Silenciar evita interrupciones sin ocultar un chat; archivarlo limpia la pantalla principal sin borrar mensajes. Elegir bien cada opción ayuda a separar conversaciones urgentes de las que pueden esperar.

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

WhatsApp mezcla en una misma bandeja mensajes de trabajo, familia, grupos escolares, promociones y conversaciones ocasionales. No todo requiere la misma atención, pero tampoco siempre conviene eliminar un chat o salir de un grupo.

Silenciar: menos notificaciones, sin perder de vista el chat

Silenciar un chat de WhatsApp es la mejor opción cuando se quiere conservar la conversación a la vista, aunque sin recibir alertas constantes. Es útil en grupos muy activos —como los del colegio, consorcio o trabajo— donde puede haber decenas de mensajes al día, pero todavía existe la posibilidad de que aparezca información importante.

Lea más: Cómo impedir que agreguen tu número a grupos de WhatsApp

Al silenciar, el chat sigue en la lista principal y los mensajes continúan llegando. La diferencia es que el teléfono deja de emitir notificaciones durante el plazo elegido. Así, se puede revisar el contenido en otro momento sin que cada mensaje interrumpa una reunión, el descanso o una tarea.

Archivar: despejar la bandeja sin borrar mensajes

Archivar, en cambio, sirve para retirar conversaciones de la pantalla principal sin borrarlas. Es una alternativa práctica para chats terminados, contactos con los que se habla poco o grupos que conviene conservar como referencia, pero que no necesitan ocupar espacio entre los mensajes recientes.

La clave es que archivar no equivale a bloquear ni a eliminar. El historial queda disponible y se puede recuperar el chat cuando haga falta.

Lea más: 20 funciones de WhatsApp que muchos usuarios pasan por alto

Según la configuración de WhatsApp, un chat archivado puede permanecer fuera de la bandeja aunque reciba mensajes; por eso conviene revisar la opción de mantener chats archivados si el objetivo es que no vuelvan a aparecer con cada nueva actividad.

¿Se pueden combinar las dos funciones?

Para reducir distracciones de forma efectiva, ambas funciones pueden combinarse. Por ejemplo, un grupo de ofertas o novedades puede archivarse para despejar la lista y, además, silenciarse para evitar alertas.

En cambio, una conversación laboral relevante suele ser mejor candidata para el silencio: sigue visible, pero no obliga a reaccionar de inmediato.

Lea más: ¿WhatsApp consume batería aunque no se use? Qué actividades siguen activas y cómo reducir el gasto

¿Cuál conviene elegir? La decisión depende de algo simple: si el chat debe seguir a la vista, conviene silenciarlo; si solo se quiere conservar sin tenerlo presente todos los días, es preferible archivarlo.

Lo
más leído
del día

01
Policiales
Un fallecido y tres heridos tras choque sobre la avenida Mariscal López
Ver más
02
Policiales
Un fallecido y tres heridos tras choque sobre la avenida Mariscal López
Ver más
03
Política
Alliana anunciaría este fin de semana el nombre del movimiento y dice tener claro el panorama sobre su dupla
Ver más
04
Policiales
Vecinos de Nueva Asunción se movilizan tras la liberacion de presunto autor de feminicidio
Ver más
05
Economía
Caja Fiscal: Sepa por qué la reforma no alcanzaría para cubrir las jubilaciones
Ver más

Te puede interesar