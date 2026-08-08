20 funciones de WhatsApp que muchos usuarios pasan por alto

Muchas “molestias” típicas —mensajes que se pierden, grupos ruidosos, fotos que llenan la memoria o dudas sobre quién vio qué— se resuelven ajustando opciones ya incluidas en WhatsApp.
Orden y foco para no vivir en el chat
Para separar lo urgente de lo accesorio existen: (1) chats fijados arriba; (2) archivar con “mantener archivados” para que no reaparezcan; (3) marcar como no leído para responder después; (4) listas de difusión (avisa a muchos sin crear grupo); (5) silenciar por 8 h/1 semana/siempre; (6) notificaciones personalizadas por contacto o grupo; y (7) “mencionar” con @ para que un mensaje no se pierda en un grupo.
Lea más: WhatsApp Web permitirá hacer llamadas y videollamadas desde el navegador
Es más parecido a usar reglas en email que a “aguantar” el ruido.
Privacidad y control, sin paranoia
Para reducir exposición están: (8) bloquear huella/Face ID; (9) verificación en dos pasos (PIN) para frenar robos de cuenta; (10) ocultar “última vez” y “en línea”; (11) limitar foto, info y estados a “Mis contactos excepto…”; (12) desactivar confirmaciones de lectura (doble tilde azul); (13) silenciar llamadas de desconocidos; y (14) mensajes temporales y/o “ver una vez” para compartir sin dejar historial.
Mensajes más claros (y menos malentendidos)
WhatsApp permite: (15) editar mensajes enviados (útil para correcciones); (16) citar (responder) un mensaje para dar contexto; (17) enviar notas de voz con velocidad 1.5x/2x; y (18) transcribir audios (cuando no podés escuchar).
Son funciones pensadas para conversaciones rápidas, como en Telegram, pero ya integradas.
Lea más: WhatsApp y su “reserva” de nombres de usuario
Archivos, espacio y búsqueda real
Para no llenar el teléfono: (19) administrar almacenamiento (ver qué ocupa más y borrar por chat); y (20) búsqueda por filtros (fotos, links, documentos) para encontrar “ese PDF” sin scrollear horas.
En ciudades con datos móviles caros o planes limitados, este control impacta directo en consumo y memoria.