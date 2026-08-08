Tecnología
08 de agosto de 2026 a la - 06:00

20 funciones de WhatsApp que muchos usuarios pasan por alto

Ícono de WhastApp.
Ícono de WhastApp.Kurgenc

Entre configuraciones y menús escondidos, WhatsApp incluye herramientas para organizar chats, reducir interrupciones y limitar qué ven los demás. Estas 20 funciones poco usadas cambian el uso diario en minutos.

Por ABC Color

Muchas “molestias” típicas —mensajes que se pierden, grupos ruidosos, fotos que llenan la memoria o dudas sobre quién vio qué— se resuelven ajustando opciones ya incluidas en WhatsApp.

Orden y foco para no vivir en el chat

Para separar lo urgente de lo accesorio existen: (1) chats fijados arriba; (2) archivar con “mantener archivados” para que no reaparezcan; (3) marcar como no leído para responder después; (4) listas de difusión (avisa a muchos sin crear grupo); (5) silenciar por 8 h/1 semana/siempre; (6) notificaciones personalizadas por contacto o grupo; y (7) “mencionar” con @ para que un mensaje no se pierda en un grupo.

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Es más parecido a usar reglas en email que a “aguantar” el ruido.

Privacidad y control, sin paranoia

Para reducir exposición están: (8) bloquear huella/Face ID; (9) verificación en dos pasos (PIN) para frenar robos de cuenta; (10) ocultar “última vez” y “en línea”; (11) limitar foto, info y estados a “Mis contactos excepto…”; (12) desactivar confirmaciones de lectura (doble tilde azul); (13) silenciar llamadas de desconocidos; y (14) mensajes temporales y/o “ver una vez” para compartir sin dejar historial.

Mensajes más claros (y menos malentendidos)

WhatsApp permite: (15) editar mensajes enviados (útil para correcciones); (16) citar (responder) un mensaje para dar contexto; (17) enviar notas de voz con velocidad 1.5x/2x; y (18) transcribir audios (cuando no podés escuchar).

Son funciones pensadas para conversaciones rápidas, como en Telegram, pero ya integradas.

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Archivos, espacio y búsqueda real

Para no llenar el teléfono: (19) administrar almacenamiento (ver qué ocupa más y borrar por chat); y (20) búsqueda por filtros (fotos, links, documentos) para encontrar “ese PDF” sin scrollear horas.

En ciudades con datos móviles caros o planes limitados, este control impacta directo en consumo y memoria.