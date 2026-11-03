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Tecnología
03 de noviembre de 2026 - 14:00

ELIZA: el primer chatbot que hizo creer a las personas que una máquina las escuchaba

Una conversación con ELIZA, el primer chatbot.
Una conversación con ELIZA, el primer chatbot.Wikipedia

Creado en 1966, ELIZA demostró cómo un programa informático rudimentario podía satisfacer la necesidad humana de conversación y escucha sin juicios, anticipando la era de la IA conversacional.

Por ABC Color
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Un programa informático inspirado en la psicoterapia

A mediados de los años sesenta, el científico del MIT Joseph Weizenbaum ideó un sistema que transformaría para siempre nuestra relación con las máquinas.

Lejos de buscar la eficiencia matemática o la automatización de procesos industriales, el objetivo principal de ELIZA no era calcular datos complejos, sino replicar el comportamiento de un terapeuta rogeriano.

Este enfoque abordaba un dilema estrictamente humano: la profunda dificultad cotidiana para encontrar espacios de expresión sin censura ni valoraciones morales previas.

Lea más: Chatbots políticos: el riesgo de que la IA valide cualquier ideología

Cómo funcionaba ELIZA: respuestas a partir de palabras clave

Para lograr este cometido, el software empleaba un mecanismo básico de sustitución de palabras clave y reglas estrictas de coincidencia de patrones sintácticos.

Cuando un usuario introducía una frase como “estoy preocupado por mi trabajo”, el programa identificaba los términos clave y construía una respuesta interrogativa refleja, como “qué te preocupa exactamente de tu trabajo”.

Este diseño técnico, hoy elemental frente a los modelos neuronales actuales, lograba un impacto psicológico desproporcionado. Los usuarios no solo interactuaban con una pantalla de fósforo verde, sino que volcaban emociones reales sobre un código binario rudimentario.

El efecto ELIZA: por qué las personas atribuían emociones a una máquina

El impacto de esta tecnología dio nombre al conocido “efecto ELIZA”: la propensión psicológica humana a atribuir comprensión genuina, inteligencia y sentimientos a sistemas informáticos que únicamente procesan sintaxis vacía de significado real.

Weizenbaum quedó profundamente desconcertado al comprobar que sus propios colaboradores trataban al programa como a un confidente dotado de conciencia.

Pacientes y usuarios comunes compartían confidencias íntimas con una terminal, demostrando que la interacción conversacional fluida satisface una necesidad visceral de interlocución.

Lea más: Por qué la teoría científica sigue siendo necesaria en la era de la IA y los “datos zombi"

Frente a las calculadoras rígidas de su época, ELIZA redefinió la utilidad de la informática: dejó de ser una herramienta de procesamiento numérico frío para convertirse en un espejo interactivo accesible.

Al no exigir conocimientos de programación ni manuales complejos, estableció que la interfaz más natural es el lenguaje cotidiano, eliminando por completo la fricción entre la persona y la máquina.

De ELIZA a la inteligencia artificial conversacional actual

Las implicaciones actuales de este hito histórico siguen vigentes en cada interacción con asistentes virtuales e inteligencias artificiales conversacionales modernas, recordándonos que la tecnología gestiona hoy el componente relacional y emocional humano.

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