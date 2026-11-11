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Tecnología
11 de noviembre de 2026 - 15:03

El ocaso del Cybertruck: Tesla frena su icónica camioneta para apostar de lleno por el Cybercab

El cofundador y director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, presenta la Cybertruck, la camioneta eléctrica de la compañía, durante un evento en el Centro de Diseño de Tesla, en Hawthorne, California, el 21 de noviembre de 2019.
El cofundador y director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, presenta la Cybertruck, la camioneta eléctrica de la compañía, durante un evento en el Centro de Diseño de Tesla, en Hawthorne, California, el 21 de noviembre de 2019.141325+0000 FREDERIC J. BROWN

Tesla se prepara para reducir de forma progresiva la fabricación de su Cybertruck en la gigafábrica situada en Texas hacia mediados de 2027. Este repliegue estratégico busca liberar capacidad industrial para potenciar el ensamblaje del Cybercab, el robotaxi autónomo con el que la firma de Elon Musk pretende redefinir su futuro comercial y tecnológico.

Por ABC Color
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El anuncio oficial, realizado por Musk a través de su cuenta en X el pasado 6 de noviembre de 2026, confirma el retroceso de un modelo que aspiraba a revolucionar el mercado de las camionetas eléctricas, pero que acumuló retrasos de dos años en su línea de montaje hasta arrancar a finales de 2023.

Vehículos eléctricos Tesla Cybertruck permanecen estacionados en un depósito de San Diego, California, el 11 de abril de 2025.
Vehículos eléctricos Tesla Cybertruck permanecen estacionados en un depósito de San Diego, California, el 11 de abril de 2025.

Las expectativas iniciales del magnate apuntaban a alcanzar un ritmo de 250.000 unidades anuales, una meta que distó mucho de cumplirse frente a la realidad de los mercados, según un artículo de la Deutsche Welle.

Automóviles eléctricos de Tesla y una Cybertruck se exhiben en un área de carga para vehículos de prueba, en el estacionamiento de un centro comercial de San Diego, California, el 23 de abril de 2025.
Automóviles eléctricos de Tesla y una Cybertruck se exhiben en un área de carga para vehículos de prueba, en el estacionamiento de un centro comercial de San Diego, California, el 23 de abril de 2025.

Los datos de la consultora Cox Automotive revelan que las ventas en Estados Unidos se situaron en 38.965 vehículos durante 2024, sufriendo un desplome del 48,1 % en 2025 con apenas 20.237 unidades comercializadas.

Esta tendencia a la baja se prolongó durante los primeros nueve meses de 2026, periodo en el que se registraron 11.586 matriculaciones, lo que representa un 28 % menos en comparación con el mismo tramo del año anterior, frente a una capacidad instalada en Texas que superaba los 125.000 automóviles al año.

Obstáculos en el precio, la seguridad y la expansión internacional

A la atonía de la demanda se sumaron las barreras económicas y normativas. Según datos difundidos por el medio especializado Electrek, la versión más económica disponible para pedidos rondaba los 92.490 dólares, una cifra muy alejada de los 39.900 dólares prometidos inicialmente cuando el prototipo fue presentado en 2019.

En paralelo, el vehículo enfrentó 11 campañas de revisión técnica en territorio estadounidense debido a diversas incidencias.

Esta fotografía muestra el Tesla Cybercab, un robotaxi eléctrico autónomo de dos plazas, sin volante, pedales ni controles de conducción manual, durante la 91.ª edición del Salón del Automóvil de París, celebrada el 12 de octubre de 2026 en Porte de Versailles, París.
Esta fotografía muestra el Tesla Cybercab, un robotaxi eléctrico autónomo de dos plazas, sin volante, pedales ni controles de conducción manual, durante la 91.ª edición del Salón del Automóvil de París, celebrada el 12 de octubre de 2026 en Porte de Versailles, París.

Las dificultades regulatorias también anularon su proyección exterior: el Cybertruck no logró la homologación en Europa por su falta de seguridad para los peatones, mientras que en octubre la compañía

canceló definitivamente sus planes de comercialización para Australia y Nueva Zelanda.

Ante este panorama, analistas del sector como Dan Ives, de Yorkville Ives & Co., señalaron que el desenlace era previsible debido al elevado coste y al debilitamiento del interés de los consumidores, mientras que el inversor Gary Black calificó el trayecto comercial como una oportunidad desaprovechada.

El relevo hacia la conducción autónoma

Pese a los indicios de retirada, el ingeniero jefe del vehículo, Wes Morrill, destacó en redes sociales que la camioneta funcionó como una valiosa plataforma de desarrollo tecnológico cuyos avances perdurarán a través del Cybercab.

Por su parte, Musk insistió en que el proyecto mantuvo la rentabilidad y que su modulación responde exclusivamente al propósito de expandir la producción de los robotaxis, situando a la conducción autónoma como el nuevo eje central de la compañía.

Con todo, el Cybertruck cede el testigo sin alcanzar el récord histórico de los peores resultados de la marca, un puesto que, según la industria, continúa ocupando el sistema de tejas solares Solar Roof, cuya producción finalizó el pasado mes de agosto tras quedar muy lejos de las metas de instalación semanales previstas por el fabricante.

Fuente: Deutsche Welle

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