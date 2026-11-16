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Tecnología
16 de noviembre de 2026 - 05:55

Nokia y otras cuatro compañías fundan un consorcio europeo de infraestructuras para la IA

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Helsinki, 16 nov (EFE).- La compañía finlandesa de telecomunicaciones Nokia anunció este lunes la creación de un consorcio europeo junto a las empresas Nscale, Skeleton, Telia y Verda dedicado a desarrollar infraestructuras para la inteligencia artificial (IA) en la región nórdica y báltica.

Por EFE
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Este consorcio, denominado AI Gigafactory Northern (AIGF Northern), funcionará en varias instalaciones del norte de Europa y ofrecerá capacidad de computación, servicios soberanos en la nube y alta conectividad a empresas, investigadores y organizaciones del sector público de todo el continente, según explicó Nokia en un comunicado.

El nuevo consorcio tiene previsto presentar una oferta a la licitación de gigafactorías de la Empresa Común Europea de Computación de Alto Rendimiento (EuroHPC JU), una iniciativa de la Unión Europea (UE) destinada a desarrollar infraestructura de supercomputación en Europa.

AIGF Northern se enmarca además dentro de la estrategia europea InvestAI, con la que UE pretende movilizar 30.000 millones de euros para inversiones en IA, de los que 20.000 millones provendrán del sector privado.

Según Nokia, el consorcio conectará centros tecnológicos en Oulu (Finlandia), Iru (Estonia), Valmiera (Letonia) y en una localidad de Suecia todavía por determinar, lo que reforzará la resiliencia operativa y facilitará la expansión transfronteriza a medida que crezca la demanda europea de IA.

Al mismo tiempo, permitirá aprovechar diversas fuentes de energía descarbonizada, ampliar la infraestructura informática allí donde exista capacidad disponible y reducir la dependencia de un único emplazamiento o proveedor, de acuerdo a la compañía finlandesa.

"Las ambiciones de Europa en materia de IA dependen de una infraestructura en la que pueda confiar, que pueda controlar y que sea escalable. AIGF Northern reúne las capacidades de conectividad, computación, nube y energía necesarias para convertir esa ambición en realidad", señaló en el comunicado Mikko Hautala, director de Asuntos Geopolíticos y Relaciones Gubernamentales de Nokia.

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