Según dos estudios a los que tuvo acceso este miércoles Los Angeles Times, estos incidentes aumentaron drásticamente respecto a años recientes y dejaron un saldo de 17 fallecidos.

De acuerdo con el propio departamento, 18 de las personas contra las que disparó la policía el año pasado portaban un arma de fuego, una cifra superior a la de 2024, cuando los agentes abrieron fuego contra 14 personas armadas.

Los datos contrastan con los incidentes acaecidos en otras grandes ciudades del país, como Nueva York, la más poblada de EE.UU. con 8,5 millones de habitantes, donde se reportaron 27 tiroteos policiales, mientras que en Chicago se contabilizaron 45.

Por su parte, los agentes en Houston y Filadelfia dispararon sus armas 27 y 14 veces, respectivamente, de acuerdo con los datos.

El Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles, una agencia del tamaño similar que patrulla a unos 3 millones de habitantes, registró 17 tiroteos policiales en el mismo periodo.

El aumento de estos incidentes ocurre en un contexto de creciente preocupación sobre la seguridad pública.

El año 2025 estuvo marcado por las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) en centros de trabajo comunidades migrantes de California en junio, operativos que desencadenaron fuertes protestas y enfrentamientos policiales que se extendieron en distintas ciudades del país.

Aunque el LAPD es una corporación municipal independiente al ICE, los operativos han intensificado el debate público sobre el uso de la fuerza y la actuación policial en la urbe.