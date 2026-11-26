La banda 'Los Enanos' robaba los automóviles de modelos recientes en la capital guatemalteca y en áreas de la zona metropolitana para luego trasladarlos a los departamentos (provincias) de Zacapa e Izabal, situados a unos 150 y 240 kilómetros de la capital, respectivamente, fronterizos con Honduras, de acuerdo a la misma fuente.

Allí los vehículos se desmantelaban y modificaban para ingresarlos de forma ilegal a territorio hondureño para su comercialización, informó la Policía Nacional Civil a atravesar de sus canales oficiales.

Las autoridades identificaron a los detenidos como Heber, de 43 años (presunto líder de la banda); Franklyn, de 30; Jonathan, de 18; Guillermo, de 33; Luis, de 20, e Hilary, de 21.

Los primeros cinco detenidos son señalados por falsificación de placas y distintivos, robo agravado y asociación ilícita, mientras que la mujer fue capturada únicamente por asociación ilícita.

La Policía detalló que las capturas se lograron tras ejecutar doce allanamientos, durante los cuales se incautó una camioneta de lujo, una motocicleta, dinero en efectivo, teléfonos celulares, radiotransmisores y dispositivos de videovigilancia.

Las autoridades informaron que las investigaciones continúan para establecer la estructura completa de la organización y determinar el número total de vehículos comercializados ilegalmente en el país vecino.