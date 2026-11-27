El ministro de Energía, Comercio e Industria de Singapur, Gan Kim Yong, aseguró durante un foro económico que las autoridades de la próspera ciudad-Estado están dialogando con las empresas del sector de inteligencia artificial (IA) pero que hasta ahora no tienen información sobre la presunta paralización.

"No lo hemos confirmado", remarcó el funcionario en alusión al artículo del FT, que no cita fuentes de Nvidia -líder mundial en diseño y venta de semiconductores de IA- y según el cual la compañía cesó el envío de chips a Singapur, Malasia, Indonesia y Tailandia para impedir el desvío de estos semiconductores hacia China.

Por su parte, la ministra de Comunicación de Indonesia, Meutya Hafid, dijo que las exportaciones de estos chips hacia Yakarta "siguen siendo posibles" y que el Gobierno "no ha recibido ninguna notificación oficial directamente de las empresas" sobre la presunta paralización.

Tanto Indonesia como Singapur aseguraron que vigilan de cerca el uso de la IA en sus territorios para cumplir con la trazabilidad exigida por EE.UU. y que apuestan por un diálogo con Washington para garantizar la continuidad de las operaciones en el Sudeste Asiático.

La semana pasada, el Departamento de Comercio estadounidense (DOC, en inglés) publicó una norma que exige a las compañías basadas en Tailandia, Singapur, Malasia, Indonesia y Brasil obtener una licencia para acceder a los chips de IA más avanzados, debido a un "riesgo superior" de desvío hacia China.

La regulación tiene como objetivo cerrar un vacío legal que ha permitido a Pekín eludir la prohibición que impide a las empresas chinas comprar esta tecnología en medio de la disputa comercial entre las dos potencias.

Según el FT, Dell y Supermicro, que canalizan los envíos de Nvidia hacia Asia, han dicho a sus clientes en esos cuatro países que la compañía norteamericana les ha ordenado paralizar todas las órdenes de compra.

Esto ocurre tras el escándalo por la supuesta relación extramarital entre el director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, y la presunta espía china Alice Huang, exejecutiva de la firma de centros de datos Megaspeed, que mantuvo acuerdos comerciales con el gigante estadounidense en 2024 y 2025.