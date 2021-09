Rezagados buscan vacunas anticovid

El calendario de vacunación contra el Covid estableció el retorno de la aplicación de primeras dosis para tres grupos específicos: embarazadas, docentes y jóvenes entre 20 y 34 años de edad. Ello atrajo nuevamente a personas que no habían podido aplicarse la dosis e incluso aquellas que no están en estas franjas, por lo que no pudieron vacunarse y tampoco saben cuándo les tocará.