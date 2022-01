La DIBEN niega asistencia a cotizantes del IPS

Los asegurados cotizantes del IPS no pueden acceder a los insumos y medicamentos ofrecidos por la Diben porque no existe un convenio con el Instituto de Previsión Social justificó la titular de la Diben, Carmen Alonso. No obstantes, los asegurados no cotizantes y los jubilados del IPS pueden acceder a los servicios ofrecidos por la dirección de beneficencia y ayuda social.