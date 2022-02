Oficialistas se reúnen para tratar el juicio político a Sandra Quiñónez

Diputados y senadores del movimiento oficialista se reúnen para decidir si apoyan o no el inicio del juicio político a Sandra Quiñónez. Según adelantaron existiría una mayoría a favor de iniciar el proceso aunque aseguran que no hay definición aún sobre la destitución. Coinciden con la postura del presidente de no “contaminar” con argumentos electorales la decisión.