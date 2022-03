Asaltan Biggie y se llevan hasta whiskys

Tres hombres con armas de fuego irrumpieron en la sucursal de Biggie ubicada en la esquina de las calles Carretera de López y La Burrerita de Lambaré. Los delincuentes actuaron con violencia y se llevaron tres cajas registradoras, botellas de whiskys y cigarrillos. Los asaltantes llegaron en un automóvil y dentro del local estaban el cajero, un cliente ocasional y el guardia que estaba en el fondo. Golpearon por la cabeza al cajero con la culata del arma de fuego y se apoderaron de tres cajas, que no tenían mucho dinero, pues minutos antes, se habían depositado en la caja fuerte. Serían unos 500 mil guaraníes el monto que llevaron. El empleado golpeado no necesitó de asistencia médica. Aparte del dinero y la bebida, también llevaron el celular del empleado. El cliente ocasional se fue justo cuando llegaron los policías y no se sabe si fue víctima o no.