Senador Osorio denuncia presunto “pedido de dinero” de diputado Erico Galeano

El senador Derlis Osorio (ANR-oficialista) comunicó en nota remitida a la Fiscalía que, a través de un dirigente vinculado al diputado cartista Erico Galeano, recibió un pedido de US$ 500.000 para el prófugo Sebastián Marcet. Señaló, además, temer por su vida y la de su familia. “Él no me pidió a mí el dinero, me pidió hacer las gestiones para conseguirle el dinero”, manifestó entre tantas cosas.