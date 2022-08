Piden revocar aceptación de imputación

La defensa del ex ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, solicitó la suspensión de la audiencia indagatoria que debía registrarse hoy, luego de haber solicitado al juez penal de garantías la reposición en contra de la admisión del acta de imputación presentada por los fiscales Osmar Legal y Alicia Sapriza. El abogado Guillermo Duarte Cacavelos, considera que la presentación del ministerio público no cumple con los requisitos mínimos para ser admitida, algo que señala, no pudo haber sido pasado por alto por el juez penal de garantías, cuya obligación era la de garantizar mínimamente el cumplimiento de los derechos procesales de su defendido.