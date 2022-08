Ozorio y su clan llevaron casi 20 millones de dólares.

Allegados al ex titular de Coop. San Cristóbal Juan C. Ozorio, ex directivos, amigos y vinculados al operativo “Ultranza”, son los principales beneficiarios de créditos bajo la dudosa modalidad de “descuento de cheques” y de manera irregular por G.133.593 millones (US$ 19 millones). “Yo hice una denuncia en 2006 que fue la punta de lanza de esta gente”, Ernesto Fleitas, denunciante del caso cooperativa San Cristóbal.