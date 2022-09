Allanan vivienda en Pedro Juan Caballero

La policía busca al autor del asesinato del periodista Humberto Coronel. “Yo no tengo contacto con el taller. Solo vengo, me quedo acá, voy a la facultad, tengo un trabajo particular que hago. Pueden buscar todo lo que quieran pero no van a encontrar nada”, afirma propietario de la vivienda.