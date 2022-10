Detenido por orden de captura en Brasil

Un ciudadano brasileño identificado como Felix Plinio Franco de 65 años fue detenido en Asunción porque en su país cuenta con orden de captura por homicidio en el 2018. El hombre había ingresado al hospital por quemaduras en el rostro y en el brazo. No se encontró ninguna denuncia y el personal de blanco no pudo dar el alta médico porque no presentó documentación. A partir de allí comenzó las consultas y finalmente se tuvo la información de la cuenta pendiente con la justicia brasileña.