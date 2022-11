Hombre perdió control y chocó contra muralla

Un hombre alcoholizado perdió el control de su vehículo y fue a chocar en forma violenta contra la muralla de una playa de venta de vehículos sobre Mariscal López casi Convención, de Fernando de la Mora, zona norte. El conductor fue identificado como Enzo Ramón Careaga y dio positivo al alcotest con 1,067 mgl de alcohol. Según la policía, el hombre estaba en compañía de una mujer y que no supo responder cómo perdió el control. Los ocupantes del Toyota Vitz no sufrieron heridas, fueron asistidos por personal de SEME, pero no necesitaron ser trasladados hasta un hospital.