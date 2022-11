Una mujer detenida como presunta estafadora

Una situación singular se dio con un grupo de jóvenes que supuestamente fueron estafados, pues pagaron sus tickets de entradas, no les entregaron y por tanto no pudieron ingresar a disfrutar del show. La supuesta estafadora y que está detenida fue identificada como Ana María Perla Maidana Bogado de 21 años y sin antecedentes. Aparentemente, ella ofreció las entradas, le mostraban por vía wasap y quedaron que les iba a entregar sus entradas en el Cerro Store. Llamaron por teléfono a la vendedora de entradas, pero no hubo el momento del encuentro, hasta que finalmente un papá dio con ella, la acorrlarony entregaron a la policía. Ella está en sede de la Comisaría Cuarta de Asunción y a disposición del Ministerio Público.