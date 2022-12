Incautan camioneta que fue robada en Brasil

Una camioneta Toyota tipo RAV4 fue incautada en San Lorenzo porque la conductora no presentó ningún documento del vehículo. Tras averiguaciones se comprobó que la camioneta fue robada de la localidad de Passo Fundo del estado de Rio Grande do Sul, Brasil, el 23 de octubre del 2017. Al verificar la matricula de la Toyota, en el sistema informático de la policía nacional figuraba “en proceso de inscripción” y en la dirección del Registro Automotor no registra ninguna titularidad. La incautación fue en el Kilómetro 14 y medio de la Ruta PY02, de San Lorenzo.