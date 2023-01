Empresas del Grupo Cartes: Frigorífico Chajha, una de las sancionadas

“Hay que entender que esto tiene su proceso, desde el punto de vista legal ahora Senacsa no tiene mucha participación”, expresó José Carlos Martin, Senacsa. OFAC también está designando a Tabacos USA Inc., Bebidas USA Inc., Dominicana Acquisition S.A. por ser propiedad o estar bajo el control de Cartes.