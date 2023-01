Violento hombre mató a dos y se habría autoeliminado

Una mujer y un policía fueron asesinados en el marco de un caso de violencia doméstica. Además, un agente resultó herido. El supuesto autor aparentemente se autoeliminó y fue encontrado calcinado, pues el mismo habría incendiado la casa donde residía. El hombre Hugo Antonio Montebruno Benegas de 54 años, que según informe policial no quiso recibir una orden judicial de exclusión del hogar por violencia doméstica provocó una tragedia, pues mató de un balazo al Sub Oficial Ayudante Líder Jesús Fabián Ramírez Báez, a su cuñada Flora Elizabeth Rolón Ferreira de 40 años e hirió con refilón de bala a la altura del cuello al Sub Oficial Mayor Jorge Torales, y finalmente incendió la casa y se habría autoeliminado.