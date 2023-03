Video: Posible denuncia penal contra ex FGE

El senador Óscar Salomón expresó que como titular del Congreso no puede hacerse responsable de una denuncia genérica contra la ex Fiscal General, Sandra Quiñonez, sino no se especifica cuáles fueron los delitos en que presuntamente habría incurrido durante su gestión al mando del Ministerio Público.