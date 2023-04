Video: No existe regulada, según transportistas

La única central de empresarios del transporte del área metropolitana de Asunción afirman que no existe regulada tal como denuncian los pasajeros. Responsabilizan al gobierno de no estar al día con el pago del subsidio desde hace cinco meses y culpan a la pandemia por no contar con toda la flota de buses ya que el 50% se encuentra fuera de servicio, según denuncian.