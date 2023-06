Video: Supuesto narco habría pagado por “blanqueo” a fiscala y jueza

El presunto narco Walter José Galindo Domínguez (33), hoy acusado en el caso Mercat, habría pagado entre US$ 5.000 y US$ 50.000 a una fiscala y una jueza para obtener su libertad. “Es gravísimo. La veracidad o no se va a determinar. Vamos a pedir los informes el próximo martes en la próxima sesión. Eso va a ser motivo de una investigación preliminar de oficio. Es alarmante lo que ha trascendido”, expresó Oscar Paciello , Vicepresidente 2º del JEM.