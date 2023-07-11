11 de julio de 2023 a la - 11:32
Video: Ingreso a Paraguay del fenómeno “El Niño”
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“Lluvias intensas podrían generar inundaciones repentinas en las ciudades, cortes de energía, caída de árboles y granizos. Las inundaciones se esperarían recién para finales de año”, expresó Julián Báez, Director Oficina Regional de OMM para las Américas. El fenómeno El Niño constituye una amenaza natural de gran poder destructivo, cuyas severas alteraciones en el clima pueden crear desde inundaciones hasta sequías.