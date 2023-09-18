UNA no te calles: ordenan captura de Froilán Peralta

Este lunes la jueza de Ejecución de Sentencia Silvana Luraghi ordenó la captura y detención del exrector de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) Froilán Peralta para que cumpla su condena de cárcel por el hecho punible de lesión de confianza, en la causa más conocida como “UNA No Te Calles”.

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