Video: Bachi Núñez y aliados despojan al Min. de Defensa de valiosas tierras, denuncia Celeste Amarilla

La senadora Celeste Amarilla (PLRA) denunció que el proyecto de ley de desafectación sancionado no fija precios, ni establece el precio de mercado para la transferencia de tierras del Ministerio de Defensa a la Municipalidad de Villa Hayes, para su posterior transferencia a título oneroso a favor de sus ocupantes. “Son 18 lotes ocupados del Ministerio de Defensa. El Ministerio de Defensa no puede vender por ley nada. El pedido de expropiación lo hace Bachi Núñez con la firma de Edwin Reimer. Todo lo que firma Bachi no tengo que firmar, por más que me diga el papa que tengo que firmar”. expresó.