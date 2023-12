Video: Pedro Alliana lamentó declaraciones de ‘’Beto’' Ovelar

El vicepresidente de la república, Pedro Alliana lamentó las expresiones del presidente del congreso Beto Ovelar y dijo no estar de acuerdo con las mismas, aunque agregó que cree que no hubo mala intención y que Ovelar solo se expresó mal. Cuestionó que no hubo tanta indignación cuando otros parlamentarios también ofendieron a los docentes. Por otra parte, dijo que sobre las contrataciones es el presidente de la cámara baja quien tiene que responder o que en todo caso, se puede recurrir a la ley de acceso a la información pública.