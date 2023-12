Video: Nueva rebaja de Petropar

Nueva rebaja de Petropar en precio de combustibles: “Son medidas populistas”, dicen desde Cadipac “Te aseguro que con las compras de Petropar no tienen margen bruto positivo en el diésel. Los subsidios siempre se pagan. Capaz que no ahora, no dentro de un mes, pero alguien lo va a pagar. Probablemente, lo hará la ciudadanía”, Miguel Bazán, Cámara de Distribuidora Paraguaya de Combustibles (Cadipac).