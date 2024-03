Video: ANDE necesita más líneas para evitar cortes

La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) presentó el plan que está poniendo en marcha para solucionar de forma paliativa el problema de los constantes cortes de energía. Para este fin de año se espera la habilitación de la subestación de Valenzuela, que traerá un alivio al sistema eléctrico pero no una solución real, por lo menos no hasta que se termine la primera línea de 500 kV. Según la ANDE, los cortes de energía no solo se dan por falta de infraestructura, sino que también se registran por el robo de energía por parte de granjas de criptominería que operan de manera ilegal, robando la electricidad de ciudades enteras.