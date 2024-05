Ucetrama apoya paro, pero sus unidades saldrán a trabajar el 20 de mayo

El vocero de la Única Central de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana (Ucetrama) reiteró que sus empresas asociadas sacarán sus colectivos el lunes 20 de mayo, día en que las líneas de Cetrapam irán a paro. Andrés Mallada indicó no obstante, que están de acuerdo con las reivindicaciones, ya que actualmente los empresarios del transporte no están pudiendo cubrir su costo operativo y por ende, no pueden mejorar el servicio.