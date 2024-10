Jesús de Tavarangüé: exigen salida de intendente imputado

Pobladores del distrito de Jesús de Tavarangüé vuelven a manifestarse frente a la municipalidad en contra de la administración del intendente colorado Víctor Garay (ANR-FR), imputado por lesión de confianza y producción mediata de documentos no auténticos. Los pobladores no quieren dejar ingresar al palacete al jefe comunal y amenazan con encadenarse frente al Congreso si no responden a sus reclamos.