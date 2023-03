Video: ¿Conocías el mundo de los podcasts?

En un nuevo emprendimiento, el arquitecto paraguayo César Aquino se embarca en el mundo de los podcasts para presentar el conversatorio I want to talk about it. Así, el público podrá escuchar historias inspiradoras de personalidades de diferentes rubros que alcanzaron el éxito. El primer capítulo ya está disponible en Spotify.